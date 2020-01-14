سقوط صاروخ "كاتيوشا" عند مدخل قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد

سقط ​صاروخ​ نوع "كاتيوشا" عند المدخل الرئيس لقاعدة التاجي الواقعة شمالي العاصمة ​العراق​ية ​بغداد​.

ويقع معسكر التاجي على بعد نحو 35 كلم شمال بغداد، ويضمّ مطار وقاعدة عسكريّة كبيرة. وتضمّ قاعدة التاجي قوات أميركيّة، كما تُعدّ مذخرًا للصواريخ والعتاد.

تأتي سلسلة استهداف القواعد العسكرية في العراق بعد ضربة أميركية قتلت قائد "​فيلق القدس​" في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، والقيادي في "​الحشد الشعبي​" العراقي ​أبو مهدي المهندس​، مطلع العام الحالي.