سقط صاروخ نوع "كاتيوشا" عند المدخل الرئيس لقاعدة التاجي الواقعة شمالي العاصمة العراقية بغداد.
ويقع معسكر التاجي على بعد نحو 35 كلم شمال بغداد، ويضمّ مطار وقاعدة عسكريّة كبيرة. وتضمّ قاعدة التاجي قوات أميركيّة، كما تُعدّ مذخرًا للصواريخ والعتاد.
تأتي سلسلة استهداف القواعد العسكرية في العراق بعد ضربة أميركية قتلت قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، مطلع العام الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط صاروخ "كاتيوشا" عند مدخل قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.