السراج يجتمع مع ساترفيلد ويتناولا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الليبية إن رئيس المجلس ​فايز السراج​، اجتمع مع سفير ​الولايات المتحدة​ لدى ​تركيا​ ​ديفيد ساترفيلد​، حيث تم تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا".

وأكد السراج لساترفيلد "أهمية أن تتم العودة للمسار السياسي، وفقا لقرارات ​مجلس الأمن​، ومن خلال مؤتمر وطني ليبي".

من جانبه، أكد السفير الأميركي "حرص الولايات المتحدة على استمرار وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية عبر الحوار ومن خلال مسارات "​مؤتمر برلين​ للسلام".