السراج يجتمع مع ساترفيلد ويتناولا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية إن رئيس المجلس فايز السراج، اجتمع مع سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ديفيد ساترفيلد، حيث تم تناول مستجدات الوضع السياسي في ليبيا".
وأكد السراج لساترفيلد "أهمية أن تتم العودة للمسار السياسي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، ومن خلال مؤتمر وطني ليبي".
من جانبه، أكد السفير الأميركي "حرص الولايات المتحدة على استمرار وقف إطلاق النار ودعم العملية السياسية عبر الحوار ومن خلال مسارات "مؤتمر برلين للسلام".
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