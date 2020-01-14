دوغريك: مستمرون في الدفع نحو وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في تصريح صحفي، "الاستمرار في الدفع نحو وقف ​إطلاق النار​ في ​ليبيا​"، متأملاً أن "يقدم ​مؤتمر برلين​ الدعم اللازم للحوار من أجل حل الأزمة".

وكانت القوى الليبية، قد أعلنت وقف لإطلاق النار اعتباراً من يوم 12 كانون الثاني، بناء على مبادرة من ​روسيا​ وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​".