أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، في تصريح صحفي، "الاستمرار في الدفع نحو وقف إطلاق النار في ليبيا"، متأملاً أن "يقدم مؤتمر برلين الدعم اللازم للحوار من أجل حل الأزمة".
وكانت القوى الليبية، قد أعلنت وقف لإطلاق النار اعتباراً من يوم 12 كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان".
كانت هذه تفاصيل خبر دوغريك: مستمرون في الدفع نحو وقف إطلاق النار في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.