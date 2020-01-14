المنظمة الدولية للهجرة: إعادة قرابة ألف مهاجر إلى ليبيا منذ مطلع العام

أعلنت المتحدثة باسم "المنظمة الدولية للهجرة" التابعة للأمم المتحدة صفاء المسهلي، أنّ ""منذ مطلع العام، غادر حوالى 1100 مهاجر ليبيا عبر البحر، لكن ما لا يقلّ عن 953 شخصًا بينهم 136 امرأة و85 طفلًا، أُعيدوا إلى السواحل الليبية خلال الأسبوعين الأولين من العام 2020".
وفي أواخر تشرين الأول الماضي، قرّرت إيطاليا تجديد اتفاق مثير للجدل إلّا أنّه يُعدّ فعّالًا، موقّع عام 2017 مع ليبيا، وينصّ على تقديم مساعدة ماليّة وتدريب خفر السواحل الليبيين للحدّ من مغادرة المهاجرين، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
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