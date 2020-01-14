البرلمان الألماني: توجد دلائل على انتهاك القانون الدولي في اغتيال سليماني

أفاد ​البرلمان الألماني​ بـ"اعتقاد الخبراء الألمان بوجود دلائل على انتهاك ​الولايات المتحدة​ للقانون الدولي، عند اغتيالها قائد قوة القدس اللواء ​قاسم سليماني​"، مشيراً الى ان "الخبراء تسائلو ما إذا كان هناك نزاع مسلح بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل سليماني، ووجود "شكوك قوية" بأن اغتيال سليماني يمكن أن ينظر إليه على أنه حالة دفاع عن النفس بموجب ميثاق ​الأمم المتحدة​"، موضحين بأن "الدولة التي لجأت إلى هذا الإجراء يجب أن تثبت أن تهديدا بالهجوم عليها كان مؤكدا وخطيرا ولم يترك إمكانية اختيار الوسائل والوقت للمناقشات".

يذكر أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ نفذت، في 3 كانون الثاني الحالي، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل سليماني، ونائب قائد "​الحشد الشعبي​" العراقي، ​أبو مهدي المهندس​، ومرافقيهما.