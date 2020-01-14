نوفل:ستوقع فلسطين وروسيا اتفاق لإعفاء الطلاب والدبلوماسيين من تأشيرة الدخول

أعلن السفير ال​فلسطين​ي في ​روسيا​ ​عبد الحفيظ نوفل​، في حديث لوكالة "​سبوتنيك​" إنه "من المنتظر خلال زيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​بيت لحم​ الأسبوع المقبل، التوقيع على اتفاقيات تعفي ​الطلاب​ والدبلوماسيين في كلا البلدين من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، وتؤسس لتعاون بين الوكالات الإحصائية الوطنية".

هذا ومن المقرر أن يزور بوتين فلسطين في 23 كانون الثاني الحالي، أي بعد يوم من حضور الأحداث التذكارية في ​إسرائيل​ المكرسة ليوم ذكرى المحرقة، والذكرى الخامسة والسبعين لتحرير ​الجيش​ الأحمر معتقلي معسكر الموت في أوشفيتز - بيركيناو.