أعلن رئيس تحالف "الفتح" ​العراق​ي ​هادي العامري​ "تأييده للتظاهرة المليونيّة الّتي دعا إليها رئيس "​التيار الصدري​" ​مقتدى الصدر​"، تنديدًا بالوجود الأميركي. ودعا في بيان، الشعب العراقي بمكوّناته كافّة إلى "الخروج بالتظاهرة المليونيّة وإعلان رفضهم للاحتلال الأميركي والأجنبي لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة أرضًا وسماءً". وكان قد دعا الصدر، منذ بعض الوقت، إلى الخروج في "مظاهرة مليونيّة سلميّة موحّدة تندّد بالوجود الأميركي وبانتهاكاته"، لافتًا إلى أنّ "سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية، فإلى ثورة عراقيّة لا شرقيّة ولا غربيّة، يكاد نصرها يفيء على العراق وأهله بالخير والبركات".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تحالف الفتح العراقي أعلن تأييده لدعوة الصدر للتظاهرات المنددة بالتواجد الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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