مهاتير محمد: ما الفرق بين اغتيالي سليماني وخاشقجي؟

قارن رئيس الوزراء الماليزي ​مهاتير محمد​، بين "اغتيال قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ على يد العسكريين الأميركيين، واغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ في ​اسطنبول​"، معتبراً ان "سليماني قتل على يد أولئك الناس الذين كانوا يدينون اغتيال الخاشقجي"، متسائلاً "هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟".

وجاءت هذه الملاحظة جزءا من كتاباته حول دور ​الولايات المتحدة​ في ​العالم​ المعاصر، والتي تم نشرها تحت عنوان "التذكير" على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.