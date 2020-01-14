مهاتير محمد: ما الفرق بين اغتيالي سليماني وخاشقجي؟

قارن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، بين "اغتيال قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني على يد العسكريين الأميركيين، واغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول"، معتبراً ان "سليماني قتل على يد أولئك الناس الذين كانوا يدينون اغتيال الخاشقجي"، متسائلاً "هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟".
وجاءت هذه الملاحظة جزءا من كتاباته حول دور الولايات المتحدة في العالم المعاصر، والتي تم نشرها تحت عنوان "التذكير" على صفحته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
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