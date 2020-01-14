القاء القنابل المسيلة للدموع مستمر على المتظاهرين لابعادهم عن مصرف لبنان

أفادت قناة الـ"LBC" بأن عناصر ​مكافحة الشغب​ لا يزالون يلقون القنابل المسيلة للدموع على ​المتظاهرين​ لابعادهم عن ​مصرف لبنان​، وذلك ردا على رشقهم بالحجارة ومحاولة ازالة العوائق الحديدية الموجودة أمام مبنى المصرف.

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