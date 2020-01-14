المدارس الإنجيلية أعلنت إقفال أبوابها غدا حفاظا على أمن المتعلمين والأساتذة والأهالي

أعلنت المدارس الإنجيلية أنّ "حفاظًا على أمن المُتعلّمين والزملاء والأهالي وآمانهم وسلامتهم، وتجنّبًا للإربكات في وسائط النقل الّتي حدثت اليوم، تُعلن الرابطة إقفال المدارس الإنجيلية غدًا، على أمل أن تستتبّ الأوضاع وتعود الدّروس في يوم الخميس كالمُعتاد".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا التعطيل القسري سيتمّ تعويضه من ضمن البرنامج المُقرّر للتعويض الّذي تلتزم به كلّ مدرسة بِحسب برنامجها. حمى الله لبنان ونصلّي أن يكون الخير والسلام عنوان المرحلة المقبلة".
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