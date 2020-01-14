التحكم المروري: قطع الطريق بمحلة مفرق شويت في عاليه بالاتجاهين

افادت ​غرفة التحكم المروري​ عن "قطع الطريق في محلة مفرق شويت في عاليه بالاتجاهين". هذا وقطع محتجون الطريق أمام جمعية المصارف في الجميزة بالإطارات والأخشاب المشتعلة، كما تم قطع طريق برج حمود الداخلية بمستوعبات النفايات والبلوكات الاسمنتية.

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