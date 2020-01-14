درويش: تخوف من الشحّ إذا ما أُعطيت الأولوية لتسديد إستحقاقات الدولة

لفت النائب علي درويش عقب مشاركته اجتماع لجنة الاقتصاد والتخطيط في البرلمان اللبناني بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى ان الاجتماع كان "للنظر في الوضع الاقتصادي الطارئ في مالية الدولة والسيولة المتوفرة للبنوك والمودعين".
وأضاف: "تخوفت اللجنة من المزيد من الشحّ إذا ما أُعطيت الأولوية لتسديد إستحقاقات الدولة في حين ان الأولوية هي لتأمين حماية المودعين".
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