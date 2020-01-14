درويش: تخوف من الشحّ إذا ما أُعطيت الأولوية لتسديد إستحقاقات الدولة

لفت النائب ​علي درويش​ عقب مشاركته ‏اجتماع ​لجنة الاقتصاد​ والتخطيط في ​البرلمان اللبناني​ بحضور حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ الى ان الاجتماع كان "للنظر في ​الوضع الاقتصادي​ الطارئ في مالية ​الدولة​ والسيولة المتوفرة للبنوك والمودعين".

وأضاف: "تخوفت اللجنة من المزيد من الشحّ إذا ما أُعطيت الأولوية لتسديد إستحقاقات الدولة في حين ان الأولوية هي لتأمين حماية المودعين".



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