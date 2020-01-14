النشرة: اخماد حريق في أحد منازل عبرا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان عناصر اطفاء ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريقا اندلع داخل غرفة بمنزل ضياء أحمد في الطابق السفلي من الخلف لجامع حمزة في عبرا، واقتصرت الاضرار على الماديات.

كما اخمدوا ​حريق سيارة​ من نوع ​تويوتا​ داخل كاراج للميكانيك لصاحبه ​أحمد شحادة​ على الطريق المؤدية الى القياعة خط السكة، والاضرار مادية فقط