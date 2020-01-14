النشرة: اخماد حريق في أحد منازل عبرا

افاد مراسل النشرة في صيدا ان عناصر اطفاء بلدية صيدا اخمدوا حريقا اندلع داخل غرفة بمنزل ضياء أحمد في الطابق السفلي من الخلف لجامع حمزة في عبرا، واقتصرت الاضرار على الماديات.
كما اخمدوا حريق سيارة من نوع تويوتا داخل كاراج للميكانيك لصاحبه أحمد شحادة على الطريق المؤدية الى القياعة خط السكة، والاضرار مادية فقط
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