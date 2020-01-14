نظم ناشطو الحراك في ساحة العلم في صور وقفة احتجاجية لما آلات اليه الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين بالحقوق الاقتصادية وتشكيل حكومة سريعا، وإعادة الأموال المنهوبة.

ورددوا هتافات ضد النظام وضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وسط تدابير أمنية للجيش والقوى الأمنية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة لناشطي حراك ساحة العلم بصور احتجاجا على تردي الاوضاع المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.