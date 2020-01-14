إشكال أمام مصرف لبنان بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين يرشقونهم بالحجارة

يدور في هذه الأثناء إشكال في محيط "​مصرف لبنان​" في ​الحمرا​، بين ​القوى الأمنية​ و​المتظاهرين​، الّذين يرشقون القوى الأمنية بالحجارة. كما أنّ هناك رمي للمفرقعات النارية في محيط المكان. في المقابل، ترمي القوى الأمنية القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين.

وقد وقع عدد من الجرحى من الجانبين، ووصلت سيارات ​الصليب الأحمر​ إلى المكان، لإسعاف الجرحى أو نقلهم إلى المستشفيات.