LBCI: تشكيلة دياب شبه جاهزة ومن الممكن ان يتوجه بها إلى قصر بعبدا خلال اليومين المقبلين

علمت قناة الـ"LBCI" ان التشكيلة ​الحكومة​ شبه جاهزة وهي لا ينقصها سوى اسم أو اسمين، مشرة إلى تسهيلات تمت لمهة رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ أعقبت لقاء مطول عقده أمس مع الخليلين".

وأكدت المصادر ان "تشكيلة دياب شبه جاهزة ومن الممكن ان يتوجه بها إلى ​قصر بعبدا​ خلال اليومين المقبلين"، موضحة ان "بند ​المقاومة​ نُقِل كما هو في ​البيان الوزاري​ وهناك اتجاه لالغاء وزارتي المهجرين والاعلام".