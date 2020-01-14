LBCI: تشكيلة دياب شبه جاهزة ومن الممكن ان يتوجه بها إلى قصر بعبدا خلال اليومين المقبلين

علمت قناة الـ"LBCI" ان التشكيلة الحكومة شبه جاهزة وهي لا ينقصها سوى اسم أو اسمين، مشرة إلى تسهيلات تمت لمهة رئيس الحكومة المكلف حسان دياب أعقبت لقاء مطول عقده أمس مع الخليلين".
وأكدت المصادر ان "تشكيلة دياب شبه جاهزة ومن الممكن ان يتوجه بها إلى قصر بعبدا خلال اليومين المقبلين"، موضحة ان "بند المقاومة نُقِل كما هو في البيان الوزاري وهناك اتجاه لالغاء وزارتي المهجرين والاعلام".
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