أكد نقيب أصحاب ​المستشفيات​ ​سليمان هارون​ أن "​لبنان​ الذي تغنينا به على انه ​مستشفى​ الشرق الأوسط لم يعد هنا"، مشيراً الى أن "المسؤولين يتفهون ويتعاطفون فقط، ولكن لم ألمس أحدا لديه الحل، نحن نرقع ترقيع".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح هارون ان "عمليات العظم، كان هناك مستلزمات قديمة لا نعمل بها واليوم بغياب المستلزمات الحديثة نضطر لاستعمالها".

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كانت هذه تفاصيل خبر هارون: لم ألمس من المسؤولين اي حل بخصوص غياب الادوات الطبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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