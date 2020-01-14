مديرية الطرق والمباني: وزارة الأشغال قامت باستدراج عروض وحيد متعلق بتأمين الملح لرشه على الطرق الجبلية

أوضحت المديرية العامة للطرق والمباني، تعليقًا على "ما ورد في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات عن قيام ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ اليوم بإجراء استدراجات عروض بطريقة عشوائيّة وغير منظمة لأشغال مختلفة، أنّ "ما قامت به الإدارة هو عبارة عن استدراج عروض وحيد بالارتكاز إلى أحكام المادتَين 145 و146 من قانون المحاسبة العمومية، المتعلّق بتأمين مادّة الملح لرشّها على الطرقات الجبليّة لتأمين ​السلامة العامة​ لناحية الجليد، ولا تتعدى قيمة الملف الـ70 مليون ليرة لبنانية".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بخصوص تلزيم أشغال تصريف مياه ​الأمطار​ والمجاري الصحيّة، الّتي كانت مقرّرة خلال شهر أيلول 2019، فسيتمّ إجراؤها خلال الشهر الحالي لدى إدارة المناقصات في ​التفتيش المركزي​، بعد أن تمّ الاستحصال على الموافقات المطلوبة بهذا الشأن". وركّزت على أنّ "الإدارة في ما خصّ اعتمادات صيانة الطرق للعام 2019، لم تصرف سوى 1.5 مليار ل.ل من أصل 200 مليار ل.ل متوفرة، أمّا في ما خصّ اعتمادات العام 2020، فلم يتمّ حتّى الآن صرف أي مبلغ منها".

وأكّدت المديرية أنّ "الإدارة ملتزمة التقيّد بالأصول والأنظمة المرعيّة الإجراء في جميع عمليّات التلزيم، سواء قانون المحاسبة العمومية أو تعميم رئيس ​مجلس الوزراء​ بخصوص الأعمال الممكن تسييرها خلال فترة تصريف الأعمال".