تظاهرة راجلة تجوب شوارع طرابلس للمطالبة بتشكيل حكومة مستقلة

انطلقت في طرابلس تظاهرة راجلة من ساحة النور التي توافد إليها وفود من مختلف الأحياء الشعبية في المدينة ومن مناطق شمالية عدة، حيث تقدم المسيرة "حملة الأعلام اللبنانية وطالبات وطلاب مرددين الشعارات والهتافات، اللذين أكدوا على مطالب الإنتفاضة وفي مقدمها تشكيل حكومة مستقلة ومن الإختصاصيين في مدة اقصاها يومان وإرجاع الأموال المنهوبة".
هذا وجابت المسيرة بولفار طرابلس وصولا إلى القصر البلدي ثم إلى شارع عزمي والوسط التجاري في المدينة وصولا إلى المستشفى الإسلامي فمنطقة معرض رشيد كرامي الدولي والمنطقة التربوية والعودة إلى نقطة الإنطلاق في ساحة النور.
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