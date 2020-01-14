شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب عدم عرض طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب غياب عدد من النواب الذين وقعوا على طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة فى سقوط الاستجواب، فبعد ان تقدم 60نائب بطلب سحب الثقة من وزيرة الصحة عقب انتهاء مناقشات الاستجواب المقدم النائب محمد الحسينى قام الدكتور على عبد العال من التحقق من وجود الاسماء فوجد بعضهم موجود والبعض الاخر غير موجود وهو ما ادى الى عدم عرض طلب سحب الثقة من الوزير على أعضاء المجلس بسبب عدم توافر الشروط اللئاحية فى الطلب وهو وجود جميع من وقع عليه حيث ان غياب البعض يعنى تنازل منهم عن طلب سحب الثقة النواب.

وقام مقرر الجلسة بالمنادة على الاسماء التى وقعت على طلب سحب الثقة فتبين ان الذين استمروا لنهاية الاستجواب هم النواب محمد الحسيني، محمد الفيومي موجود، سعد بدير، إسماعيل نصر الدين، محمد المصري، مي محمود، سماح سعد، هالة حسن، ثناء برغش، يوسف عبدالدايم، محمد الغول، عمرو أبو اليزيد، يسري نجيب مهنا، جليلة عثمان، شيرين فراج، رشا إسماعيل، نانسى نصير، دينا عبدالعزيز، إيهاب منصور، إلهام المنشاوى، خالد شعبان، سعيد العبودى، ضياء داود، أحمد الشرقاوى، على أبودولة، سيد موافى، حاتم عبدالحميد، محمد عطا سليم.

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فيما تغيب: محمد علي عبدالحميد، إيهاب عبدالخالق، محمد خليفة، طلعت خليل رحمى بكير، أمين جودة، هانم أبو الوفا، هالة أبو السعد، مجدي ملك، أحمد حسن فرشوط، محمود بدر، محمد عبدالعزيز، ليلى أبو إسماعيل، حسين عشماوى، مدحت الشريف، مرتضى العربى، محمود أبو عزوز، محمد صلاح عبدالبديع، محمد أبو شحاتة، عبدالهادي بعجر، إيهاب عبدالعظيم.

كما غاب النواب: حسنى حافظ، حسنى حسان، ثريا الشيخ، فيصل الشيبانى، طارق متولي، سمير البطيخي، جمال على، محمد رشوان، سعيد حساسين، ربيع أبو لطيعة، عطية موسى، هاني النواصرة.ا