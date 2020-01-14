كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي بالقميص الأبيض ضد الاتحاد السعودي

يدخل فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، مباراته ضد مضيفه اتحاد جدة السعودي، غدا الأربعاء، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالقميص الأبيض.

وخلص الاجتماع الفني التحضيري للمباراة اليوم الثلاثاء، إلى ارتداء “القرش المسفيوي” قميصه الأبيض، بينما يدخل صاحب الأرض بالقميص الأصفر.

وكان ممثل كرة القدم الوطنية، بلغ ربع النهائي، بعد تجاوزه في دور الثمن الترجي التونسي، بركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الزمن الأصلي من مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

أما الاتحاد السعودي، تأهل بعد تخطيه الوصل الإماراتي، إذ فاز عليه ذهابا بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يجدد فوزه إيابا بثنائية نظيفة.

يذكر أن لقاء أولمبيك آسفي والاتحاد، ستحتضنه أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، بمدينة جدة.