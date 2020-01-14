حوادث السير تحصد أرواح سبعة أشخاص في أسبوع واحد وعدم انتباه السائقيسن أول الأسباب

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 1972 آخرين بجروح، إصابات 59 منهم بليغة، في 1463 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 6 إلى 12 يناير 2020.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة، والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفا و10 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و521 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 34 ألفا و489 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن المبلغ المتحصل عليه من المخالفات المذكورة بلغ 7 ملايين و9 آلاف و925 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 4126 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6324 وثيقة، وعدد المركبات، التي خضعت للتوقيف 71 مركبة.