الوداد البيضاوي يضم اللاعب “المودن” القادم من النادي القنيطري

واصل فريق الوداد الرياضي لكرة القدم تعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما تعاقد، اليوم الثلاثاء، مع اللاعب أيوب المودن.
ووقع المودن في كشوفات الفريق الأحمر، قادما إليه من النادي الرياضي القنيطري، الذي يمارس بالقسم الثاني للبطولة الاحترافية.
وبتعاقده الجديد، يكون الوداد قد رفع عدد انتداباته خلال “المركاتو” الشتوي الجاري إلى 8 لاعبين، بعدما تعاقد مع الغابوني جويل مادوندو، والكونغولي كازادي كاسينغو، ومحمد رحيم، ثم سفيان كركاش، ويوسف شينة، ويحيى عطية الله، بالإضافة إلى الحارس عيسى السيودي.
ويحتل الفريق الأحمر، الذي انفصل، أمس الاثنين، عن مدربه الصربي، زوران مانولوفيتش، المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 23 نقطة، متخلفا بفارق 4 نقاط عن نهضة بركان المتصدر.
ويأتي الوداد الرياضي، ثانيا، أيضا، في المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بمجموع 6 نقاط، خلف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، صاحب الصدارة بـ10 نقاط.
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