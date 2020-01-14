ماذا قال ميسي لفالفيردي بعد إقالته؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، ودّع المدرب إرنستو فالفيردي، برسالة خاصة بعد إقالته من تدريب فريقه.
وأقالت إدارة الفريق الكاتالوني فالفيردي من منصبه، في أعقاب الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وتعيين كيكي سيتين بدلًا منه.
ونشر ميسي صورة تجمعه بفالفيردي، عبر حسابه على "إنستغرام" وكتب عليها "شكرًا على كل شيء إرنستو، أثق في نجاحك أينما ذهبت".
وأكد "بجانب أنك مدرب محترف وممتاز، فأنت شخص رائع.. بالتوفيق وعناق كبير".
وقضى فالفيردي موسمين ونصف مع برشلونة وحقق لقب الدوري مرتين، بالإضافة للقب كأس إسبانيا وآخر للسوبر المحلي.
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