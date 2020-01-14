يوفنتوس يجهز عرضا مغريا لخطف بوغبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق يوفنتوس الإيطالي يجهز عرضا جديدا من أجل التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن العرض الأخير الذي يفكر به يوفنتوس، هو إغراء الشياطين الحمر بالحصول على بطاقة أدريان رابيو أو باولو ديبالا، ضمن صفقة عودة بوغبا للسيدة العجوز.

وأكدت الصحيفة أن رغبة بوغبا حاليًا هي العودة مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي، وارتداء قميص السيدة العجوز.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يسعى لاستغلال رغبة يونايتد في التعاقد مع لاعب وسط ومهاجم جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

يذكر أن بوغبا يعاني حاليًا من إصابة سيغيب على إثرها عن الملاعب حتى الشهر المقبل، كما أن الشياطين الحمر لم يتعاقد مع أي مهاجم منذ انتقال الثنائي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي.