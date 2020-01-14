الأربعاء: تصويت على إحالة قضية عزل ترامب لمجلس الشيوخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يصوت مجلس النواب الأميركي، يوم غد، الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب، إلى مجلس الشيوخ، ما يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة، بحسب ما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وصرحت بيلوسي، في بيان صدر عنها مساء اليوم، الثلاثاء، بأن "الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة، سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/ يناير. ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ".

ولفتت شبكة "إن بي سي نيوز"، نقلا عن ثلاثة مصادر من الحزب الديمقراطي، إلى إن إحالة التهمتين إلى مجلس الشيوخ يعد خطوة ضرورية لبدء محاكمة ترامب.

وقالوا إن بيلوسي ستحدد أيضًا غدا أسماء "المدراء" بمجلس النواب الذين سيرفعون الدعوى ضد ترامب في مجلس الشيوخ. ويتوقع نواب أن يؤدي تصويت غد إلى بدء محاكمة الرئيس الثلاثاء المقبل.

وصادق مجلس النواب الأميركي، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على تهمتي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونغرس" ضد ترامب، حيث وافق على التهمة الأولى 230 نائبا مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوت لصالح الثانية 229 مقابل رفض 198.

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وكانت بيلوسي احتفظت بالتهمتين لأسابيع، مصرة أنها لن تحيلهما إلى مجلس الشيوخ إلى أن يحدد زعيم الأغلبية بالمجلس، ميتش ماكونيل، عملية وقواعد المحاكمة.

ويجري مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين تحقيقًا في مزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.

ويعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 تموز/ يوليو الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020، جو بايدن.

ويُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.