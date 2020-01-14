جفرا التجمع الطلابي تنتخب سكرتارية جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت حركة جفرا التجمّع الطّلابي، في جامعة تل أبيب- الشّيخ مونّس، مساء أمس الإثنين، اجتماعها السنويّ، بهدف انتخاب السكرتيرة الجديدة للكادر، وأعضاء سكرتاريته.

أثنى الكادر على عمل ونشاط السكرتيرة السابقة، الطالبة علا طه، حيث أنهت مهامها بنجاح وامتياز، وانتُخبت الطالبة يارا غرابلي لتستلم مهام السكرتيرة للكادر.

وُجِّهت تحية لأعضاء السكرتارية السابقين، وتم انتخاب سكرتارية جديدة، وهم؛ يارا غرابلي، أحمد جبارين، إسراء شلاعطة، عز عودة، محمد عواد، رزق سليمان، نوران عباسي، طارق طه، مهند عمري.

وشارك الكادر قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأمين العام، السيد مصطفى طه، والنائبان عن التجمع الوطني والقائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، وامطانس شحادة.

ورحّب الكادر بالمنضمين الجدد الذين التحقوا بالكادر مؤخرًا، ودعت جفرا، الطلاب العرب، للانضمام للكادر الذي يمثّلهم ويحمل همّهم ويشبههم.

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(عرب 48)

وفي حديث لموقع "عرب 48" مع الطالبة يارا غرابلي، قالت "أشكر الرفيقة علا طه على عملها الدؤوب، لا شك أنها تركت أمامي تحدٍّ ومهمة صعبة للغاية خصوصًا بعد السنة التي قدّمتها بظروف صعبة، فهي قدّمت عمل جاد وكثيف، أنا على ثقة أننا سنحافظ على نفس الوتيرة التي اتُبعت في السابق، وسنعمل على تكثيف العمل وازدياده".

(عرب 48)

وأردفت غرابلي قائلةً، "إننا في جفرا، طلّاب ككل الطّلاب نحمل خطاب سياسي ووعي وطني واجتماعي، ونحمل نفس الحاجات والهموم، لذلك لا توجد هذه الهرميّة أو الانعزاليّة عن الطالب".

وختمت السكرتيرة الجديدة، أقوالها شاكرةً الكادر الذي منحها الثقة في تكليفها لتوليها مهام إدارة الكادر، وآملةً أن تكون عند حسن ظنّ الحركة، والطّلاب في الجامعة، وأثنت على الطلاب الجدد الذين انضموا للكادر هذه السّنة الدراسيّة.

وأكدت حركة جفرا، على استمرارها في العمل والنشاط من أجل إثراء الوعي الفلسطينيّ للطلاب العرب في الجامعة، وكما الحفاظ على وتيرة نشاطها بشكلٍ مكثّف بين الطّلاب، لمساندتهم وتلبية حاجاتهم التي بالضرورة لن تفهمها المؤسسة الإسرائيليّة وجامعاتها.