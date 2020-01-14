- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وجود تركيا والآلية المزمنة وراء رفض حفتر التوقيع على على إتفاق وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
أفشل وجود تركيا وعدم وضع آلية مزمنة، نجاح الجهود الروسية في توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك بعد أن غادر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر موسكو دون التوقيع على الاتفاق .
واوردت وكالة فرانس برس واحدة من الفرضيات المحتملة لقرار حفتر، على لسان أحد المتابعين للملف، والمتمثلة بوجود تركيا داخل المعادلة، وهي التي فرضت نفسها خلال الأسابيع الماضية في عمق الأزمة، بدعم الميليشيات التي تقاتل الجيش الوطني.
بالأمس نشرت وسائل إعلام ليبية وروسية ملامح لوثيقة الاتفاق، تشير في بعض بنودها إلى دور تركي في الحل، من خلال مراقبة الاتفاق.
ورجح زياد عقل الباحث بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية في القاهرة، هذه الفرضية .
فيما تحدثت مصادر آخرى أن عدم وجود آلية مزمنة لوقف إطلاق النار جعل حفتر يرفض التوقيع على الإتفاق ومغادرة موسكو إلى حين وضع آلية وإخراج تركيا من المعادلة .
كانت هذه تفاصيل خبر وجود تركيا والآلية المزمنة وراء رفض حفتر التوقيع على على إتفاق وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.