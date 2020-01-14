مجلس النواب الأمريكي يصوت الأربعاء على إحالة الاتهامات الموجهة لترامب إلى "الشيوخ"

الثلاثاء 14 يناير 2020

نانسي بيلوسي

بات من المقرر تصويت مجلس النواب الأمريكي غدًا الأربعاء على قرار إحالة الاتهامات الموجهة للرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، لبدء مساءلته بشكل رسمي بتهمة سوء استغلال النفوذ الرئاسي.

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وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس"، اجتمعت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي" بعدد من المشرعين الديمقراطيين، في لقاء خاص الثلاثاء، لمناقشة الخطوات التالية في عملية المساءلة، بعد شهر من تصويت النواب التاريخي لصالح توجيه تهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس إلى ترامب.

وفي حال تم إرسال مواد المساءلة إلى مجلس الشيوخ، ستبدأ محاكمة ترامب على الفور -ربما في غضون أيام- لكن يرى محللون أن المجلس المشكل أغلبيته من الجمهوريين سيبرئ ساحة الرئيس الأمريكي من أي تهمة، إذ لم يبدي الجمهوريون تأييدًا يذكر لفكرة عزله والتي تتطلب موافقة ثلثي الأعضاء، بحسب وكالة "رويترز".

ومن المرجح عقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل –الذي أكد سابقًا عزمه السعي لتبرئة ترامب- اجتماعات سرية، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء المجلس من الجمهوريين للتفاوض على شروط المحاكمة.

ووجه مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون تهمة إساءة استخدام السلطة إلى الرئيس ترامب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد التحقيق في إتصالات أجراه الرئيس الأمريكي وإدارته مع الجانب الأوكراني للضغط على منافسه السياسي جو بايدن.