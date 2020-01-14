دوغريك: مستمرون في الدفع نحو وقف إطلاق النار في ليبيا

الثلاثاء 14 يناير 2020

استيفان دوغريك

علق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.



وبحسب وكالة الأناضول التركية قال استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات صحفية: "مستمرون في الدفع نحو وقف إطلاق النار في ليبيا ونأمل أن يقدم مؤتمر برلين الدعم اللازم للحوار من أجل حل الأزمة".

وكان طرفا النزاع في ليبيا، قد أعلنا وقفا لإطلاق النار اعتبارا من يوم 12 يناير، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

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ومن المخطط، بهذا الصدد، أن تستضيف العاصمة الألمانية اجتماعا دوليا حول ليبيا في 19 يناير الحالي.

وأعلنت القوتان المتنازعتان في ليبيا، وقف إطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير الجاري، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قد أعلن، في 12 ديسمبر، الماضي بدء المعركة الحاسمة، والتقدم نحو العاصمة طرابلس، ودعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك.

ومنذ الرابع من أبريل الماضي، يشن الجيش الليبي عملية للقضاء على ما وصف بـ"الإرهاب" في العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة.