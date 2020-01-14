شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. الجيش يمهل المتمردين 4 ساعات لإنهاء تمردهم والان مع التفاصيل

مقرات هيئة العمليات في الخرطوم

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت المجال الجوي للبلاد، كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاجات من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. الجيش يمهل المتمردين 4 ساعات لإنهاء تمردهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.