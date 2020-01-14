اخبار العالم

غريفيث يحاول إحياء محادثات السلام في اليمن

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يحاول إحياء محادثات السلام في اليمن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020

يحاول المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، إحياء محادثات السلام بدءاً من العاصمة الرياض التي وصلها أمس وعقد لقاءات مع قيادات الشرعية .

 

وتأتي هذه المحاولة بعد إحباط ميليشيا الحوثي للجهود التي كانت قد بدأت نهاية العام الماضي، ووضعت الميليشيات العوائق لمنعها نجاحها .

 

Advertisements

ويسعى لعقد جولة محادثات جديدة للسلام، ويطلب من الشرعية القبول بالذهاب لجولة جديدة من المحادثات دون انتظار استكمال تنفيذ الاتفاق، وبالذات ما يتعلق بالحديدة وموانئها الثلاثة.

 

وبالمقابل، ترفض الشرعية القفز على الاتفاق حتى لا تعتبره الميليشيا مكافأة لها على تنصلها من التزاماتها، الأمر الذي دفع بغريفيث إلى الإستعانه بسفراء الدول الخمس الكبرى لإقناع الشرعية بالقبول بمقترحاته.

 

وكان غريفيث قد قدم أمس لرئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي مقترحاً بشأن عقد إستئناف مشاورات السلام ورؤيته لتنفيذ إتفاق السويد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غريفيث يحاول إحياء محادثات السلام في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا