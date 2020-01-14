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شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يحاول إحياء محادثات السلام في اليمن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 يناير 2020
يحاول المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، إحياء محادثات السلام بدءاً من العاصمة السعودية الرياض التي وصلها أمس وعقد لقاءات مع قيادات الشرعية .
وتأتي هذه المحاولة بعد إحباط ميليشيا الحوثي للجهود التي كانت قد بدأت نهاية العام الماضي، ووضعت الميليشيات العوائق لمنعها نجاحها .
ويسعى لعقد جولة محادثات جديدة للسلام، ويطلب من الشرعية القبول بالذهاب لجولة جديدة من المحادثات دون انتظار استكمال تنفيذ الاتفاق، وبالذات ما يتعلق بالحديدة وموانئها الثلاثة.
وبالمقابل، ترفض الشرعية القفز على الاتفاق حتى لا تعتبره الميليشيا مكافأة لها على تنصلها من التزاماتها، الأمر الذي دفع بغريفيث إلى الإستعانه بسفراء الدول الخمس الكبرى لإقناع الشرعية بالقبول بمقترحاته.
وكان غريفيث قد قدم أمس لرئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي مقترحاً بشأن عقد إستئناف مشاورات السلام ورؤيته لتنفيذ إتفاق السويد .
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