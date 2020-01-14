تفاصيل تمرد عناصر هيئة العمليات السودانية

الثلاثاء 14 يناير 2020

وزير الإعلام السوداني

قال " فيصل محمد صالح" وزير الإعلام السوداني،إن حادثة إطلاق النار في شوارع العاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء، جاءت بعد قرار جهاز المخابرات بتسريح هيئة العمليات وتحويله لجهاز لجمع المعلومات.

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وتابع وزير الإعلام السوداني، قائلاً:"خرجت وحدات من قوات هيئة العمليات إلى الشوارع وإقامة بعض الحواجز والمتاريس وأطلقت الرصاص الحي في الهواء"، جاء ذلك وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.

وفي السياق ذاته، أهاب وزير الإعلام السوداني بالمواطنين السودانيين الابتعاد عن أماكن تواجد القوات المتمردة إلى حين تأمين الموقع.

وكانت السلطات السودانية قد أغلقت المجال الجوي للبلاد، كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في أحد مقار جهاز المخابرات، وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاجات من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب عدم رضاهم عن المستحقات التي صرفت لهم، بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.