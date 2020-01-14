حمدوك يؤكد سيطرة الجيش على الأوضاع في الخرطوم

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الثلاثاء 14 يناير 2020
أكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، سيطرة الجيش على الأوضاع في الخرطوم بعد الأحداث التي وقعت اليوم الثلاثاء جراء تمرد وحدات عسكرية .
وكتب حمدوك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: "إن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا".
واضاف "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والقوات النظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف" .
وفي ذات السياق، قال وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في وقت سابق، إن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية، مضيفا أنه ”في كل الأحوال فإن القوات المسلحة تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين حياة المواطنين والمنشآت“.
وأكد صالح أن الأحداث لم تسفر عن أي إصابات وسط المواطنين أو القوات النظامية الأخرى.
واحتشد المواطنون وقوات من الجيش السوداني عند مقرات هيئة العمليات التي تشهد تمرد قوات من أفرادها، وسط تجدد لإطلاق النار من القوة المتمردة في مقر حي الرياض بالخرطوم، قرب مطار الخرطوم الدولي.
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