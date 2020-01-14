اخبار العالم

حمدوك يؤكد سيطرة الجيش على الأوضاع في الخرطوم

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يؤكد سيطرة الجيش على الأوضاع في الخرطوم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 يناير 2020

أكد رئيس الحكومة الانتقالية في السودان، عبد الله حمدوك، سيطرة الجيش على الأوضاع في الخرطوم بعد الأحداث التي وقعت اليوم الثلاثاء جراء تمرد وحدات عسكرية .

 

وكتب حمدوك على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: "إن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا".

 

واضاف "نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والقوات النظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف" .

Advertisements

 

وفي ذات السياق، قال وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في وقت سابق، إن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية، مضيفا أنه ”في كل الأحوال فإن القوات المسلحة تطمئن المواطنين بأنها قادرة على حسم التمرد وتأمين حياة المواطنين والمنشآت“.

 

وأكد صالح أن الأحداث لم تسفر عن أي إصابات وسط المواطنين أو القوات النظامية الأخرى.

 

واحتشد المواطنون وقوات من الجيش السوداني عند مقرات هيئة العمليات التي تشهد تمرد قوات من أفرادها، وسط تجدد لإطلاق النار من القوة المتمردة في مقر حي الرياض بالخرطوم، قرب مطار الخرطوم الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك يؤكد سيطرة الجيش على الأوضاع في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا