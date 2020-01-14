شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط طائرة عسكرية مصرية ومصرع قائدها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سقطت طائرة مقاتلة مصرية في إحدى مناطق تدريب القوات الجوية، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل قائدها، بينما يعمل الجيش على تحديد سبب سقوطها.

وأوضح المتحدث العسكري أنه “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها وجاري تحديد سبب سقوط الطائرة”.

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وكانت القوات الجوية المصرية، قد نفذت أمس الاثنين، إعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات، وبمختلف القواعد العسكرية، لتقديم الحماية الجوية لكافة العناصر المشاركة في المناورة “قادر 2020” على مختلف الاتجاهات، وتنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع، وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة بتنسيق مع قوات الدفاع الجوي.

وذكر بيان صادر عن المتحدث العسكري أن القوات الجوية قامت أيضا بمعاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط.

كما نفذت أيضا أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها، والقيام بتنفيذ عمليات الإبرار والإسقاط لقوات المظلات، مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات، بالتعاون مع التشكيلات التعبوية، مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي، والبحث، والإنقاذ.