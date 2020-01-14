شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة 8 من عناصر الحوثي بمعارك «الضالع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

قُتل وجُرح ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء، بنيران قوات الجيش اليمني في جبهة مريس، بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال موقع “سبتمبر نت”، الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، إن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه موقع “حصن شداد” غربي منطقة مريس.

وأحبطت قوات الجيش اليمني محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبدها ثمانية قتلى وجرحى.