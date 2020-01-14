شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري :حل الأزمة فى تشكيل حكومة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال في تصريح صحفي عقب ترؤسه اجتماع كتلة "المستقبل" النيابية في «بيت الوسط»: "منذ أن قدمت استقالتي وأنا أصرف أعمالا، وأستغرب حقيقة الكلام عن تصريف الأعمال لأني لا أرى شيئا متوقفا على هذا الصعيد. أما إذا كان المطلوب أكثر فلا مشكلة، ولكن الأساس هو تشكيل حكومة جديدة. كفانا "لف ودوران" حول أساس الحل. أساس الحل هو تشكيل حكومة جديدة. هناك الرئيس المكلف حسان دياب الذي لديه مهمة تشكيل حكومة مع من أسموه لهذه المهمة، فليشكل الحكومة مع فخامة الرئيس ونقطة على السطر.
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