شكرا لقرائتكم خبر عن حميدتى : «قوش» يقف وراء «أحداث الخرطوم» والان نبدء بالتفاصيل
وقال حميدتي في مؤتمر صحافي عقده اليوم، فى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا أن الأحداث التي وقعت في الخرطوم يقف ورائها صلاح قوش بمعاونة بعض الضباط المتقاعدين بجهاز المخابرات وآخرون في الخدمة. مضيفاً" وضعنا أيادينا على أسلحة ثقيلة لدى هيئة العمليات وقيادة الجهاز تأخر 6 أشهر في جمع السلاح منهم" وستتم محاسبة مثيري الفتن من أعضاء هيئة العمليات.
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