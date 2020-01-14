شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات اسرائيلة معادية على الحدود اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ ورشة فنية تابعة للجيش الإسرائيلي وضع عناصرها اليوم غرفة تنقلها شاحنة، خلف الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة قبالة سهل مرجعيون - الخيام، بمؤازرة مؤللة وراجلة انتشرت في المكان.
ولفتت الوكالة إلى أنّه بالتزامن كان عدد من العمال المدنيين التابعين للجيش الإسرائيلي ينصبون عمود تجسس ومراقبة في موقع العباد العسكري التابع للعدو والمواجه لبلدة حولا - قضاء مرجعيون، كل ذلك في ظل تحليق طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة في بلدة كفركلا.
كانت هذه تفاصيل خبر تحركات اسرائيلة معادية على الحدود اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.