شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات اسرائيلة معادية على الحدود اللبنانية والان نبدء بالتفاصيل

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم بأنّ ورشة فنية تابعة للجيش الإسرائيلي وضع عناصرها اليوم غرفة تنقلها شاحنة، خلف الجدار الإسمنتي الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة قبالة سهل مرجعيون - الخيام، بمؤازرة مؤللة وراجلة انتشرت في المكان.

ولفتت الوكالة إلى أنّه بالتزامن كان عدد من العمال المدنيين التابعين للجيش الإسرائيلي ينصبون عمود تجسس ومراقبة في موقع العباد العسكري التابع للعدو والمواجه لبلدة حولا - قضاء مرجعيون، كل ذلك في ظل تحليق طائرة مسيرة معادية فوق بوابة فاطمة في بلدة كفركلا.