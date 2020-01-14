شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لإطلاق النار في مقر المخابرات السودانية والان نبدء بالتفاصيل

عاملون سابقون بالمخابرات العامة يطلقون الرصاص احتجاجا على تسريحهم

انتشار كثيف لقوات الأمن وإغلاق المجال الجوي للبلاد لفترة من الوقت

إغلاق و مسلحون يطلقون النار أمام مبنيين يستخدمهما جهاز الأمن والمخابرات

إغلاق المجال الجوي لمدة 5 ساعات كإجراء احترازي

ملثمو يرتدون الزي العسكري أقاموا نقاط تفتيش في أحد شوارع الخرطوم

مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي يدوي دوي اطلاق رصاص

أطلق عاملون سابقون في جهاز الأمن والمخابرات العامة السوداني الرصاص في الهواء بالعاصمة الخرطوم اليوم الثلاثاء احتجاجا على شروط إنهاء خدماتهم، ما أدى إلى انتشار كثيف لقوات الأمن وإغلاق المجال الجوي للبلاد لفترة من الوقت.

وقال شاهد من رويترز إنه تم نشر قوات الرد السريع والجيش في شوارع الخرطوم الرئيسية وإغلاق طرق بعد أن أطلق مسلحون النار أمام مبنيين يستخدمهما جهاز الأمن والمخابرات العامة.

وقال وزير الإعلام فيصل محمد صالح في بيان أذاعه التلفزيون إن المسلحين عاملون سابقون "رفضوا المقابل المادي الذي أقرته الجهات الرسمية مقابل التسريح".

وأضاف "تواصل الجهات المسؤولة مساعيها لإقناع الوحدات المتمردة بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية".

وقال الشاهد إن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى أحد المبنيين. ويقع الحي الذي تردد فيه دوي إطلاق الرصاص بالقرب من مطار العاصمة. Advertisements وقال متحدث باسم وزارة الطيران المدني إن السلطات أغلقت المجال الجوي للبلاد لمدة خمس ساعات كإجراء احترازي بعد بدء إطلاق الرصاص. وهناك فترة انتقال سياسي في السودان مدتها ثلاث سنوات يشرف عليها الجيش ومدنيون بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وإعادة هيكلة الجهاز كانت أحد المطالب الرئيسية للانتفاضة التي دعت لرحيل البشير. وجاء صرف هؤلاء العاملين من الخدمة في إطار خطة إعادة الهيكلة. وقال الشاهد إن أعضاء ملثمين في الجهاز الأمني يرتدون الزي العسكري أقاموا نقاط تفتيش في أحد شوارع الخرطوم السكنية الرئيسة حيث يوجد أحد المبنيين وشوهدوا وهم يطلقون النار في الهواء.