شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: لن نسمح بوجود سلاح خارج الدولة والان نبدء بالتفاصيل

- بلادنا قوية وقادرة على تجاوز الظروف الصعبة - علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها Advertisements -ملاحقة بقايا داعش واحباط محاولاتها لإستغلال الظروف صرح رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء بأن العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة. وقال عبد المهدي في جلسة لمجلس الوزراء "إن علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها"، مشددا "على أهمية إحترام حقوق المواطنين والإستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة". وجدد تصميم الحكومة العراقية "على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش واحباط محاولاتها لإستغلال الظروف".

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