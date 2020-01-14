"داعش" يتبنى استهداف معسكر للجيش بالنيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم استهدف معسكر شينيجودار في غرب النيجر في 9 يناير/كانون الثاني، أسفر عن مقتل العشرات من الجنود.



وقال المصدر إن "تنظيم داعش ولاية غرب إفريقيا" أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي زعم أنه أوقع "100 قتيل" في معسكر شينيجودار الخميس الماضي.

وقال النيجر الأحد إن 89 من جنوده قتلوا و77 من المهاجمين.

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وأمس الإثنين، قالت حكومة النيجر إن الرئيس محمد إيسوفو عين قائدا جديدا للجيش بعد اثنتين من أدمى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد منذ سنوات.

وقاد أحمد محمد الجيش خلال أكثر من عامين، وهي فترة اتسمت بزيادة مطردة في هجمات الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة، التي بلغت ذروتها في هجوم وقع في وضح النهار على قاعدة للجيش في منطقة نائية الخميس أودى بحياة 89 جنديا على الأقل.

ويكثف الإرهابيون هجماتهم في منطقة الساحل، خصوصاً في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، رغم انتشار الجنود الفرنسيين في إطار قوة برخان.