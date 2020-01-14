وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن فرحان بمكتبه، لوزير الخارجية الجزائري.

كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين السعودية والجزائر، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبد العزيز بن إبراهيم العميريني.