تمرد مسلح وإطلاق نار.. ماذا يحدث في السودان؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسود حالة من التوتر والقلق العاصمة السودانية الخرطوم على خلفية قيام عناصر من المخابرات العامة بالتجمع وإطلاق النار في الهواء بعدة مواقع في العاصمة، وهو مشهد أثار حالة من الفزع بين السكان.
وطالب وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، السكان بالابتعاد عن مواقع الأحداث التي وقعت في بعض مناطق العاصمة الخرطوم.
وقال صالح: "بعض مناطق الخرطوم شهدت تمردا لقوات هيئة العمليات التابعة للمخابرات العامة"، مشددا على ضرورة ترك الوضع للقوات النظامية لتأمين الموقف".
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