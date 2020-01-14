"النواب" الأمريكي يصوت الأربعاء على إحالة عزل ترامب لـ"الشيوخ"

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي - أ.ف.ب

يصوت مجلس النواب الأمريكي، غدا الأربعاء، على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ، ما قد يمهد الطريق لمحاكمته بتهم استغلال السلطة، بحسب ما أعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.



وقالت بيلوسي، في بيان، إن "الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة.. سيمضي مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني".

وتشهد الولايات المتحدة حاليا حالة من الارتباك القانوني حول إمكانية أن يرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لـ3 دورات كرئيس، في حال اعتبار الدورة الحالية لاغية.

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وجاء الخلاف القانوني بعد أن قام مجلس النواب الأمريكي بالتوصية بعزل الرئيس ترامب، وهذا ما يعني إلغاء الدورة الرئاسية الحالية، وهو أمر قد يمكنه من الترشح مجددا كأن الدورة الحالية لم تكن.





واتّهم التقرير - الذي جاء في 300 صفحة والذي يُفترض أن يشكّل أساسا لإطلاق إجراءات العزل- ترامب بتعريض الأمن القومي للخطر وممارسة جهود لا مثيل لها لعرقلة التحقيق في اتّهامات له بالضغط على أوكرانيا لتشويه سمعة جو بايدن، المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ويتهم التقرير بادئ الأمر ترامب بأنه اشترط لتقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا وعقد لقاء ثنائي مع رئيسها فولوديمير زيلنسكي، أن تفتح كييف تحقيقات ذات دوافع سياسية بحق أشخاص بينهم جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، والمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة.