رفضت إيران قرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في اتفاقها النووي مع القوى العالمية واصفة ذلك بأنه إجراء ”سلبي“ لكنها عبرت عن استعدادها للنظر في أي مسعى بناء لإنقاذ الاتفاق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشر على موقع الوزارة ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها -كما كان في السابق- استعداد تام لدعم أي (إجراء) يقوم على نوايا طيبة وأي جهد بناء لإنقاذ هذا الاتفاق الدولي المهم“.
لكن موسوي أوضح أن طهران سترد بجدية وحزم على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران ترفض التحرك الأوروبي لتفعيل آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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