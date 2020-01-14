السودان .. حميدتي يتهم صلاح قوش بالوقوف وراء الإنفلات بالخرطوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اتهم الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الثلاثاء، الفريق أول صلاح عبدالله، المعروف، بصلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.



وقال حميدتي، في مؤتمر صحفي بعاصمة جنوب السودان جوبا، إن هناك مطالبة بحل إدارة العمليات بجهاز الأمن الذي تحول إلى المخابرات العامة وتحويل بعض العناصر للمعاش .. موضحاً أن هناك توجيهات صدرت بشأن تجميع السلاح من أيدي تلك العناصر، إلا أن الأمر لم يتم تنفيذه بعد.

ولفت إلى أن ما يجري في السودان هو أمر ويقف وراءه عناصر حزب المؤتمر الوطني المنحل .. مشدداً على ضرورة إلى أن يتخذ المجلس السيادي أي إجراء على الفور.

ووجه حميدتي دعوة إلى السودانيين مفادها عدم الاستجابة إلي الفتن وما يتداول في بعض وسائل الإعلام .. مشيرا إلى أن الوضع في الخرطوم تحت السيطرة.

Advertisements

وبين أن قوات الدعم السريع تحاصر أماكن وجود تلك العناصر العسكرية التي ترفض تسليم السلاح، مؤكدا وجود تنسيق بين عناصر الجهاز وقادة المؤتمر الوطني.

وتابع حميدتي أن "لديه معلومات عن محاولات عرقلة للأمن القومي، وأن هناك تقصيرا من قبل إدارة جهاز المخابرات إزاء الأمر".

ولمح إلى أن الوقت قد حان لكشف الحقائق عما يجري في السودان من مخططات تهديد الأمن القومي، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بحدوث ذلك.

كما أكد أن قوات الدعم السريع تنتظر التعليمات لحسم التفلتات الأمنية، لافتا إلى ضرورة محاسبة تلك العناصر العسكرية بالقانون.