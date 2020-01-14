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الطبوبي: تونس أكبر من إردوغان.. وسيادتنا خط أحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - تونس

حذر رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل في خطاب الذكرى التاسعة للثورة أمس من اختراق سيادة البلاد، ردا على زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أسابيع.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للمنظمة النقابية ذات النفوذ القوي في تونس، أمام حشد من العمال في كلمة له من شرفة المقر المركزي «إردوغان أو غيره... السيادة خط أحمر ولا ولاء لغير تونس.. تونس أكبر من إردوغان ومن أي محاور».

وأضاف الطبوبي «ندين التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعوات الحرب التي أصبحت بعض الدول تدق طبولها من وراء البحار خدمة لمصالحها على حساب الشعب الليبي، في تحد سافر للأعراف والقوانين الدولية».

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وقبل نحو ثلاثة أسابيع، قام الرئيس التركي إردوغان بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى تونس، يرافقه وزيرا الدفاع والخارجية ومدير المخابرات، في وقت كان يجري فيه التحضير في أنقرة لإرسال جنود أتراك وعتاد عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وأثارت الزيارة جدلا واسعا في تونس بشأن إمكانية استخدام التراب التونسي لتدخل عسكري تركي محتمل في ليبيا، لكن الرئاسة التونسية أعلنت في بيان أن مثل هذا الأمر «غير مطروح وغير قابل للنقاش».

وقال الطبوبي «نرفض أن تتورط بلادنا في الأحلاف الدولية المشبوهة مهما كان غطاؤها، ونهيب بالسلطات جميعها لرفع حالة اليقظة والحذر للحيلولة دون تحويل تونس ممرا للأسلحة أو قاعدة للاعتداء على الشعب الليبي أو معبرا للدواعش نحو ليبيا الشقيقة أو ملاذا لهم».

وعززت تونس إجراءاتها الأمنية والعسكرية على طول الحدود مع ليبيا التي تمتد لمسافة 500 كلم، وتضم معبرين في رأس جدير والذهيبة، تحسبا لتدفق لاجئين أو تسلل متشددين أو علميات تهريب. وقبل أسبوع، أعلنت وزارة الداخلية ضبط أسلحة مهربة تشمل 35 بندقية توصف ببنادق اقتحام وهي صناعة تركية، وقد جرى ضبطها في سيارة نقل بمنطقة بني خداش التابعة لولاية مدنين القريبة من الحدود الليبية.

وبحسب المتحدث باسم الداخلية، فإن الأسلحة جرى تهريبها من ليبيا، وكان يتم التخطيط لنقلها إلى منطقة فريانة»، التابعة لولاية القصرين، غربي تونس، حيث تتحصن عناصر مسلحة في الجبال المحيطة بالمنطقة.