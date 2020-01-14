شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ طهران
فتحت إيران على نفسها جبهة جديدة بعدما حذرت الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية وهددت بأنها لن تكتفي في المرة المقبلة باستدعاء السفير كما فعلت منذ أيام.
ونددت بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ووزيري الخارجية والدفاع فيما يتعلق باغتيال «الفريق قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما»، وقالت إن ذلك يعد بمثابة تماشي ومشاركة الكيان البريطاني «مع الإجراء الأمريكي».
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تهدد بريطانيا وتفتح جبهة حرب جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.