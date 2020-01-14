شكرا لقرائتكم خبر

إيران تهدد بريطانيا وتفتح جبهة حرب جديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ طهران

فتحت إيران على نفسها جبهة جديدة بعدما حذرت الخارجية الإيرانية الحكومة البريطانية وهددت بأنها لن تكتفي في المرة المقبلة باستدعاء السفير كما فعلت منذ أيام.

ونددت بتصريحات رئيس الوزراء البريطاني ووزيري الخارجية والدفاع فيما يتعلق باغتيال «الفريق قاسم سليماني وأبومهدي المهندس ورفاقهما»، وقالت إن ذلك يعد بمثابة تماشي ومشاركة الكيان البريطاني «مع الإجراء الأمريكي».