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مصر والسودان وإثيوبيا تبحث الجوانب الفنية لسد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة

استؤنفت المفاوضات الفنية بين مصر والسودان وإثيوبيا أمس بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن وزيري الخارجية والموارد المائية والري المصريين شاركا في الاجتماع الذي عقد أمس الأول، بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود المرافقة، تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.